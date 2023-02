Susan Wojcicki, CEO do YouTube, deixa cargo após nove anos

Susan Wojcicki, CEO do YouTube, anunciou que está de saída do cargo. Em uma nota para sua equipe na quinta-feira, 16, a executiva vai ser substituída por Neal Mohan, diretor de produtos do YouTube desde 2015. Mohan ingressou na empresa em 2007, na aquisição da empresa de tecnologia de anúncios DoubleClick pelo Google.

Ao longo dos anos, Susan ocupou vários cargos no Google, uma unidade da Alphabet assim como o YouTube, e participou do desenvolvimento de produtos como AdSense, pesquisa de imagens e pesquisa de vídeos e livros. Ela é CEO do YouTube há nove anos. Susan continuará como consultora do Google e da Alphabet.

“Hoje, depois de quase 25 anos aqui, decidi deixar meu cargo de chefe do YouTube e começar um novo capítulo focado em minha família, saúde e projetos pessoais pelos quais sou apaixonada”, escreveu ela. “É a hora certa para mim e me sinto capaz de fazer isso porque temos uma equipe de liderança incrível no YouTube.”

Os negócios do YouTube foram prejudicados nos últimos trimestres por causa da crise no mercado publicitário. No trimestre finalizado em dezembro, o YouTube registrou receita publicitária de US$ 7,96 bilhões, queda de 7,7% em relação ao trimestre do ano anterior. Durante todo o ano de 2022, o YouTube registrou receita de anúncios de US$ 29,2 bilhões, um aumento de 1,4%./DOW JONES NEWSWIRE