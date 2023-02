Uber vê receita aumentar 49% e fala em ‘melhor trimestre da história’ da empresa

As ações do Uber subiram quase 8% na bolsa durante o pré-mercado na quarta-feira, 8, depois que a empresa apresentou uma perspectiva otimista para o trimestre atual. De acordo com o relatório, o Uber registrou receita de US$ 8,61 bilhões no último trimestre de 2022, um salto de 49% em relação aos US$ 5,78 bilhões do mesmo período do ano anterior. O otimismo foi acompanhado pelo o que Dara Khosrowshahi, CEO da empresa, nomeou de “trimestre mais forte da história da companhia”.

Isso porque a empresa ainda se recupera dos anos de pandemia de covid-19, em que as atividades da empresa chegaram a cair cerca de 80% com medidas de isolamento e home office.

Principal métrica utilizada por investidores para entender a operação do Uber, o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de US$ 665 milhões, enquanto analistas esperavam US$ 624 milhões. A receita aumentou de US$ 5,78 bilhões para US$ 8,61 bilhões, enquanto os analistas estimavam US$ 8,5 bilhões.

“Encerramos 2022 com nosso trimestre mais forte de todos os tempos, com demanda robusta e margens recordes”, disse o presidente-executivo Dara Khosrowshahi em comunicado. Para o primeiro trimestre, os executivos da Uber antecipam reservas brutas de US$ 31,0 bilhões a US$ 32,0 bilhões, juntamente com US$ 660 milhões a US$ 700 milhões em EBITDA ajustado.

Os analistas esperavam US$ 31,3 bilhões em reservas brutas e US$ 612 milhões em EBITDA ajustado./COM DOW JONES NEWSWIRE