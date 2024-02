No futuro, você poderá responder mensagens de outros aplicativos direto do WhatsApp — pelo menos é a ideia da União Europeia (UE) para quebrar um possível monopólio do mensageiro. De acordo com o site WaBetainfo, o WhatsApp já está testando uma solução para que aplicativos de terceiros possam ser acessados no mensageiro de Mark Zuckerberg.

A atualização é uma resposta a uma exigência da União Europeia para que o WhatsApp continue funcionando nos países que compõem o bloco — o mensageiro foi considerado um "gatekeeper" na Europa, ou seja, um meio de possível monopólio do setor, e está sendo obrigado a aumentar ferramentas que permitam a competitividade de outras empresas na área. A medida é parte do European Union's Digital Markets Act (DMA, na sigla em inglês). Em um primeiro momento, a interoperabilidade iria funcionar com mensagens de texto, áudio, vídeo e no envio de arquivos entre contatos individuais.

UE pressiona mensageiro da Meta para que haja interoperabilidade entre diferentes apps de conversa Foto: Adobe Stock

A interoperabilidade pedida pela UE, porém, ainda depende de outros apps como Telegram, iMessage e Google Message, por exemplo, aderirem ao protocolo de criptografia do WhatsApp. O Signal já funciona com a mesma criptografia de ponta-a-ponta do mensageiro da Meta. Outra opção seria o “Zap” mudar seu protocolo, algo considerado mais inflexível.

Ainda, uma alternativa levantada é que outras empresas possam submeter seus protocolos de segurança para a Meta para que a companhia avalie se considera seguro ou não. Além disso, todas as empresas que tiverem autorizadas a funcionar dentro do WhatsApp precisarão assinar um contrato com a Meta.

“Há uma tensão real entre oferecer uma maneira fácil de oferecer essa interoperabilidade a terceiros e, ao mesmo tempo, preservar a privacidade, a segurança e a integridade do WhatsApp”, disse Dick Brouwer, diretor de engenharia do WhatsApp para a revista Wired. “Acho que estamos muito satisfeitos com o ponto em que chegamos.”

O WaBetainfo já havia adiantado a mudança estudada pela Meta em setembro de 2023. Em janeiro deste ano, o site mostrou um teste do mensageiro em que a opção de acessar chats de outros aplicativos aparecia no topo da tela principal de mensagens.

Uma decisão sobre a interoperabilidade, porém, não deve ser vista até março, quando a Meta deve dar mais detalhes sobre os acordos. Também não está claro se a mudança vai afetar o app em todos os países em que opera, já que o pedido foi feito pela União Europeia.