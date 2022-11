WhatsApp vai permitir que usuários comprem e paguem produtos pelo app no Brasil

Publicidade

A Meta, holding do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou nesta quinta-feira, 17, que vai testar uma ferramenta de compras e pagamentos diretamente no WhatsApp Business no Brasil. Com o recurso, será possível acessar o catálogo de produtos de lojas que estão no WhatsApp, selecionar e pagar as mercadorias no app. Além disso, o WhatsApp também vai incluir uma aba de pesquisas no mensageiro, para que os usuários possam procurar por lojas e restaurantes que oferecem o serviço.

A ferramenta foi anunciada por Mark Zuckerberg, presidente da Meta, em um anúncio feito durante o WhatsApp Business Summit, evento que aconteceu em São Paulo nesta quinta. Inédita no Brasil, a função chega como um teste, após ter sido lançada na Índia no mês passado. A ideia é que o recurso funcione como um app de delivery ou um e-commerce, onde todo o processo de compra é realizado dentro do mesmo aplicativo. Para isso, o WhatsApp tem testado a parceria com empresas de pagamento como Cielo, Fiserv, Getnet, Mercado Pago e Rede. Usuários podem pagar com cartões de débito ou crédito com as bandeiras Visa ou Mastercard.

“Se você gerencia um negócio no Brasil, isso significa que as pessoas poderão te encontrar, falar com você e comprar de você, tudo diretamente no WhatsApp, e estamos trabalhando para levar essa experiência para mais países nos próximos meses. Esse é o próximo passo para a mensageria de negócios”, afirmou Zuckerberg em uma mensagem apresentada no evento.





Para fazer uma compra, é necessário que o usuário acesse o catálogo da loja, selecione o produto e clique em “enviar pedido”, para que o estabelecimento possa fazer a revisão da compra. Do lado do comerciante, o app permite pequenas edições, como adição de desconto ou impostos e frete, por exemplo. Depois de pronto, a loja confirma o pedido e envia o pedido de pagamento para o cliente. A transação não gera links fora do app.

De acordo com Matthew Idema, vice-presidente de Business Messaging na Meta, a expectativa é que o teste traga mais negócios para dentro do mensageiro uma vez que o recurso esteja disponível para todos os usuários.

“Esperamos que essa ferramenta aumente o número de usuários no produto. Temos a demanda e passamos muito tempo construindo uma plataforma onde qualquer banco pode participar. Esse é um passo importante para termos cobertura no País”, afirmou Idema, em entrevista ao Estadão.

Ainda, a nova ferramenta abre espaço para que outros tipos de negócios possam utilizar a plataforma, como supermercados e comércios de produtos perecíveis, por exemplo. A interface de seleção de produtos também foi otimizada para compras do tipo, que incluem a possibilidade de selecionar vários itens ou graduações, como produtos vendidos por gramas ou litros.

“É natural que o nosso próximo passo na experiência de compra no WhatsApp seja fazer com que seja possível que as pessoas possam comprar direto na plataforma. Vimos uma demanda grande para isso”.

Outro recurso anunciado foi o Guia de Negócios, que permite que usuários possam fazer buscas por lojas, restaurantes e outros pequenos e médios estabelecimentos próximos à sua localização. O projeto foi testado como piloto em São Paulo no último ano e, agora, deve ser expandido para todo o Brasil.

Para encontrar as empresas, o usuário precisa compartilhar a localização para que o app possa identificar quais são os estabelecimentos próximos e, em seguida, uma lista de lojas que têm a opção de comunicação com o WhatsApp Business ficam disponíveis para visualização. No app, o usuário pode acessar o ícone de “nova conversa”, ir ao menu “descobrir” e clicar em “empresas”.

Apesar do foco em pequenos comércios, o WhatsApp também vai disponibilizar a API de localização para grandes empresas que quiserem aparecer nas buscas - para elas, porém, será necessário que os usuários procurem, ativamente, pelo nome do estabelecimento para checar se há alguma loja disponível nas proximidades.

Ainda não há data para que a ferramenta de pagamento de comprar esteja disponível para as empresas no WhatsApp Business. O Guia de Negócios estará presente para os usuários a partir desta quinta-feira.