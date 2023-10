Elon Musk está empenhado em eliminar os bots do X, ex-Twitter, uma promessa antiga que o dono da rede social fez desde quando assumiu o negócio. Para isso, uma das soluções que o bilionário anunciou é a cobrança de US$ 1 por ano para contas de usuários da Nova Zelândia e das Filipinas. Usuários antigos não serão afetados pelo teste.

O plano de eliminar contas inautênticas, batizado de “Not A Bot” (“não é um bot”, em tradução literal), foi anunciado por Musk nesta terça-feira, 17, pela rede social. Na publicação, o dono da empresa disse que o X continuará sendo gratuito para quem quiser apenas ler os conteúdos, mas que se o usuário quiser publicar na plataforma será necessário fazer a assinatura.

A empresa afirmou, ainda, por meio de um post em seu blog, que todas as novas contas terão verificação a partir do número de telefone. Não está claro se usuários que assinarem o X Premium (antigo Twitter Blue) terão algum acréscimo ou indicação dessa verificação, já que estão dentro da parcela pagante do serviço de Musk.

Também não foi informado se a taxa será aplicada apenas para novos usuários que entrarem no X pelo desktop ou se contas criadas pelo aplicativo de celular também estão sujeitas a cobrança.

Desde que Musk comprou o X, há um ano, ele introduziu uma série de mudanças, como renomear a plataforma e cortar sua força de trabalho – incluindo a equipe de moderação de conteúdo. Grupos de vigilância externos dizem que as mudanças permitiram que a desinformação prosperasse na plataforma, um problema que explodiu após o início da guerra Israel-Hamas./COM AP