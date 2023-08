X, ex-Twitter, é processado na França por não pagamento de conteúdo jornalístico

THE WASHINGTON POST - A agência de notícias francesa Agence France-Presse (AFP) afirmou na última quarta-feira, 2, que está tomando medidas legais contra a empresa X (antigo Twitter), de Elon Musk, alegando que a companhia americana está se recusando a negociar termos de pagamento para o conteúdo de notícias da agência.

Em 2019, a França rapidamente adotou regras abrangentes de direitos autorais da União Europeia que obrigam as empresas de mídia social a pagar aos editores por certos tipos de conteúdo. Google concordou em pagar aos editores franceses por conteúdo de notícias após meses de negociações.

“Esses direitos foram estabelecidos para permitir que agências de notícias e editoras fossem remuneradas por plataformas digitais que retêm a maior parte do valor monetário gerado pela distribuição de conteúdo de notícias”, disse a agência em seu comunicado.

Em um tuíte na quarta-feira, Musk chamou o processo de “bizarro”. “Eles querem que nós paguemos a eles pelo tráfego para o site deles onde eles obtêm receita de publicidade e nós não!?”, escreveu no X.

Com sede em Paris, agência francesa de notícias AFP levou Elon Musk e X à Justiça por não pagamento de conteúdo jornalístico Foto: Jacques Brinon/AP - 2/8/2023

Propostas regulatórias para forçar empresas de mídia social a pagar aos editores por conteúdo apresentado em suas plataformas encontraram resistência semelhante. Em junho, a Meta disse que bloquearia os canadenses de compartilhar notícias no Facebook e Instagram em resposta a uma nova lei canadense que exige que as empresas de mídia social paguem aos editores domésticos pelo conteúdo.

Em maio, a Meta ameaçou bloquear usuários da Califórnia de compartilhar notícias em suas plataformas, já que os legisladores estaduais têm ponderado a legislação que exige que as empresas de mídia social paguem aos veículos de notícias por seu conteúdo.

Continua após a publicidade

A Austrália aprovou uma lei semelhante em 2021, exigindo que as empresas chegassem a acordos com veículos de notícias australianos pelo conteúdo postado em suas plataformas — uma medida que provocou diferentes respostas da Meta e do Google. As empresas agora fecham negócios com veículos de notícias australianos pelo conteúdo postado em suas plataformas. / TRADUÇÃO POR GUILHERME GUERRA