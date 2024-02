Zuckerberg ultrapassa Bill Gates em ranking de bilionários após ganhar US$ 28 bi em um só dia

A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, está de volta, assim como a fortuna de Mark Zuckerberg. O patrimônio líquido do cofundador do Facebook aumentou em US$ 28,1 bilhões depois que os resultados trimestrais da Meta superaram em muito as expectativas de Wall Street, fazendo com que suas ações subissem cerca de 20%. Ele agora tem um patrimônio de US$ 170,5 bilhões, o mais alto de todos os tempos, e ultrapassou Bill Gates, passando a ocupar o quarto lugar no Índice de Bilionários da Bloomberg.

PUBLICIDADE É um grande retorno para a riqueza de Zuckerberg, que caiu para menos de US$ 35 bilhões no final de 2022, quando as ações de tecnologia despencaram diante da inflação e do aumento das taxas de juros, voltando a subir em 2023. Os resultados otimistas também beneficiarão Zuckerberg de outras formas: ele receberá um pagamento de cerca de US$ 700 milhões por ano do primeiro dividendo para investidores do gigante de redes sociais.

Dias antes dos resultados financeiros, Zuckerberg prestou depoimento no Senado americano sobre segurança infantil online Foto: Susan Walsh/AP Photo

A Meta anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de 50 centavos de dólar por ação para as ações ordinárias Classe A e B a partir de março. Como Zuckerberg detém cerca de 350 milhões de ações, ele levaria para casa cerca de US$ 175 milhões em cada pagamento trimestral antes dos impostos, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

A decisão da Meta de pagar dividendos envia um sinal sobre a visão da empresa em relação ao seu potencial de crescimento. Em geral, as empresas de tecnologia de crescimento mais rápido evitam os dividendos em favor de usar os lucros para desenvolver novos produtos ou fazer aquisições caras. Embora a Meta esteja gastando muito em iniciativas de inteligência artificial (IA), suas perspectivas de aquisição estão diminuindo diante da oposição regulatória.

Depois que a Meta demitiu cerca de 21 mil pessoas e reduziu suas prioridades, as ações quase triplicaram em 2023. O novo dividendo e um adicional de US$ 50 bilhões em recompras de ações podem ganhar mais paciência dos investidores com as apostas de longo prazo de Zuckerberg na inteligência artificial e no metaverso.

Zuckerberg levou para casa US$ 27,1 milhões em remuneração total em 2022, incluindo custos de segurança privada e um salário base de US$ 1, de acordo com os registros. A Meta ainda não informou a remuneração dos executivos no ano passado. Um porta-voz da empresa se recusou a comentar./BLOOMBERG

