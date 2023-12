Apple cria novo recurso anti-roubo para o iPhone; entenda como vai funcionar

A Apple colocou em testes nesta quarta-feira, 12, um novo recurso anti-roubo para o iPhone, com a promessa de dificultar que bandidos acessem informações sigilosas no celular. A funcionalidade deve chegar na versão 17.3 do iOS, ainda sem lançamento planejado para o primeiro trimestre de 2024.

Chamado de “Proteção contra roubo de dispositivos”, o recurso obriga a utilização de desbloqueio biométrico (facial ou de dedo) em operações consideradas críticas pela Apple quando o usuário estiver longe de casa. Para utilizá-la, o usuário vai ter que ativar a funcionalidade manualmente quando estiver disponível.

Atualmente, quando a autenticação biométrica falha (seja para desbloquear a tela, seja para operações financeiras, por exemplo), o iPhone pede que o usuário digite a senha numérica ou alfanumérica do aparelho como alternativa — o que facilita a situação para bandidos, que podem exigir esse código à vítima durante o crime.

“Conforme as ameaças aos dispositivos de usuários continuam evoluindo, nós trabalhamos incansavelmente para desenvolver novas proteções para nossos usuários e suas informações”, disse a Apple em comunicado. “Nos raros casos em que um ladrão observa o usuário digitar a senha e então rouba o dispositivo, nosso recurso adiciona uma nova camada de proteção.”

A ideia da Apple é impedir que algumas funções possam ser alteradas na rua e sem o rosto ou dedo do usuário. No recurso, passam a ser obrigatórias a utilização de autenticação pelo Face ID (facial) ou Touch ID (dedo) para as seguintes tarefas, sem a possiblidade de utilização de senha numérica ou alfanumérica como alternativa.

Veja a lista dos recursos que vão ser obrigados a serem desbloqueados com biometria:

Ver ou usar senhas salvas no dispositivo (iCloud Keychain);

Cadastrar novo cartão Apple Card;

Ver um cartão virtual da Apple;

Desligar o Modo Perdido;

Apagar conteúdos e configurações;

Fazer alterações nas contas Apple Cash na Carteira;

Usar métodos de pagamentos armazenados no navegador Safari;

Usar seu iPhone para configurar um novo dispositivo;

Além disso, a Apple criou uma segunda camada de segurança para algumas operações consideradas ainda mais importantes no aparelho. Para realizar alterações nesse grupo, o usuário vai ter de passar pela autenticação biométrica e esperar uma hora até que consiga realizar a mudança desejada.

Abaixo, veja a lista do que ganhou a camada adicional de sessenta minutos de segurança:

Mudar a senha do Apple ID;

Atualizar configurações de segurança do Apple ID (o que inclui a opção de adicionar ou remover um dispositivo da família, adicionar ou remover um telefone de confiança, alterar a chave de recuperação e mudar o contato de confiança);

Mudar a senha numérica ou alfanumérica do iPhone;

Adicionar ou remover o Face ID ou Touch ID;

Desligar o aplicativo Buscar;

Desligar o recurso de proteção contra dispositivo roubado;

Essa atualização acontece após uma onda de roubos no Brasil e Estados Unidos, onde usuários viram seus iPhones serem furtados ou roubados com a tela desbloqueada e, com isso, perderam acesso remoto ao aparelho após bandidos realizarem alterações nas configurações críticas do aparelho.

Onda de roubos de celulares nos Estados Unidos e Brasil levou Apple a lançar novo recurso anti-roubo no iPhone Foto: Thomas Peter/Reuters - 16/9/2022

Planejada para o primeiro trimestre de 2024, a novidade vai estar disponível para todos os dispositivos aptos a receber o iOS 17. Veja a lista abaixo: