Investimentos corporativos em startups de mobilidade saltaram 300% desde 2019

Em 2022, as grandes corporações investiram R$ 2,7 bilhões em startups brasileiras. Desse montante, R$ 736 milhões foram direcionados a empresas de inovação da área de mobilidade, uma alta de mais de 300% desde 2019, quando os aportes somaram R$ 168,5 milhões. Os números foram levantados pela 100 Open Startups, plataforma especializada em inovação aberta.

O número de startups mapeadas pelo estudo subiu também na faixa de 300% num período de três anos. Em 2019, eram 126, enquanto no ano passado foram contabilizadas 506 empresas de tecnologia com relacionamentos de inovação aberta. Esse tipo de interação ocorre quando empresas buscam agentes externos, como as startups, para desenvolver produtos, serviços e soluções.

Em 4 anos, investimentos corporativos em startups de mobilidade saltaram 300% Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Entre as mais atrativas para empresas, estão as de gestão de mobilidade corporativa, que facilitam o controle de viagens por funcionários, e as que ajudam na busca por provedores de logística. Destaque ainda para as voltadas para a eletrificação de veículos.

“As corporações estão apostando em startups para desenvolver o mercado de eletromobilidade, porque praticamente são só as empresas de inovação que atuam nesse setor no Brasil”, explica o fundador e CTO da 100 Open Startups, Rafael Levy.

Entre novas tecnologias, o mercado de drones é mais um que tem ajudado a impulsionar as startups de mobilidade. No entanto, elas oferecem soluções também para mercados mais tradicionais, como gestão de frota para empresas de logística.

Os clientes das empresas de inovação são de setores variados, incluindo indústria de alimentos e bebidas. Na lista aparecem também companhias da área de construção, metais e varejo.