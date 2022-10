Microsoft desenvolve app do Xbox para competir com Apple e Google

A Microsoft revelou que planeja levar a loja de jogos Xbox Game Store para smartphones e tablets, com objetivo de aumentar o alcance da plataforma que hoje opera apenas nos consoles da marca. A aposta é que o app faça concorrência direta com as lojas do Google e da Apple, conforme anunciou o grupo em documentos publicados na terça-feira 18.

A ampliação do software é o que a Microsoft apresentou como um dos principais motivos da aquisição bilionária da desenvolvedora de games Activision Blizzard, ao ser questionada pela autoridade reguladora de competição no Reino Unido, a CMA.

A declaração da empresa foi publicada no site da agência e diz que a transação vai “melhorar a capacidade da Microsoft de criar uma loja de jogos de nova geração que opere em uma gama de dispositivos, incluindo os móveis”.

“Com base na já existente comunidade de gamers da Activision Blizzard, a Xbox vai buscar escalar a Xbox Store para o mobile, atraindo jogadores para uma nova plataforma móvel do Xbox. No entanto, redirecionar os consumidores da Google Play Store e App Store vai exigir uma grande mudança no comportamento do consumidor”, afirmou a gigante da tecnologia.

A Activision Blizzard, através das subsidiárias Activision e King, tem um catálogo de lançamentos exitosos de jogos para dispositivos móveis, como o Call of Duty: Mobile e o Candy Crush Saga.

Não é somente à CMA que a Microsoft terá que responder sobre a compra da Actionvision Blizzard, anunciada em janeiro e avaliada em US$ 68,7 bilhões (cerca de R$ 358,7 bilhões). A fusão está sendo investigada pelos órgãos de controle antitruste da Comissão Europeia, que estabeleceu 8 de novembro como prazo final para conclusão do processo.