Quer fazer bolão para a Copa do Mundo? Nubank lança ferramenta de palpites

O Nubank anunciou nesta quinta-feira, 20, o lançamento do NuBolão, a ferramenta de apostas da fintech brasileira para as partidas da Copa do Mundo do Catar. O recurso já começa a ser disponibilizado hoje de forma gradual no aplicativo do banco digital.

Os usuários poderão montar grupos com amigos e parentes para realizar o bolão com os placares dos jogos da Copa. A única exigência é que os usuários sejam também clientes da fintech e que os palpites sejam feitos até 30 minutos antes do início das partidas.

O Nubank promete que todo o cálculo das apostas é automático no próprio app. O modelo de pontuação será utilizado para determinar os vencedores e haverá um ranking geral com todos os clientes do banco. Além disso, a fintech concederá prêmios semanais que vão de R$ 300 a R$ 60 mil, a depender da modalidade escolhida e da etapa do torneio.

Clientes vão encontrar o botão do Nubolão pelo ícone de bola de futebol na parte inferior do aplicativo ou na tela inicial.

O início dos palpites começa em 27 de outubro, às 10 horas do horário de Brasília, e permanecem até 18 de dezembro, quando se encerra o Mundial.