QuintoAndar vai permitir que proprietário administre o imóvel direto com o inquilino

O QuintoAndar anunciou nesta quarta-feira, 31, que os donos de imóveis na plataforma poderão escolher se querem fazer a administração do aluguel com a empresa ou por conta própria. Segundo a startup, a opção é uma forma de contemplar os proprietários que preferem lidar pessoalmente com o inquilino, sem a intermediação da companhia.

Na nova modalidade — chamada ‘Aluguel Sem Administração’ —, caso o dono do imóvel queira administrar o aluguel, a taxa de administração do QuintoAndar deixa de ser cobrada e o proprietário é responsável pelo contato com o cliente após a assinatura do contrato e pelas eventuais demandas que possam surgir na locação. Segundo a empresa, a plataforma ainda vai prestar o serviço de anúncio, agendamento de visitas e assinatura digital do contrato.

“Sabemos que boa parte dos proprietários no mercado preferem alugar seus imóveis diretamente com o inquilino, e queremos que essas pessoas também possam desfrutar de toda experiência que nos fez líder de mercado”, explica o diretor de produto de aluguel, Caio Oliveira, em nota.

Ainda, caso o imóvel esteja classificado na categoria de aluguel sem administração, o inquilino precisará contratar o produto de “fiança simples” da plataforma, que é uma garantia para o processo de locação do imóvel. A taxa de corretagem, por contrato negociado, segue em vigor e é cobrada no primeiro aluguel do imóvel.