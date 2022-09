Unicórnio Ebanx expande serviços de pagamentos para países da África

A plataforma de pagamentos internacionais Ebanx anunciou nesta quarta-feira, 14, que está expandindo sua operação para países da África. A empresa afirmou, durante o Latin America Summit, evento promovido pela startup, que espera que o continente seja o próximo polo de crescimento de soluções digitais.

Em um primeiro momento, o foco do unicórnio (startup avaliada em mais de US$ 1 bilhão) vai estar em três países: África do Sul, Quênia e Nigéria.

“Este é o momento da África, lembra bastante o cenário da América Latina em 2012, quando o Ebanx iniciou sua jornada, fornecendo a empresas globais acesso para vender mais mercadorias e serviços digitais via internet aos latino-americanos através de métodos de pagamentos locais”, disse João Del Valle, presidente e cofundador do Ebanx.

O continente será o único a receber os serviços de pagamento fora da América Latina. Até o momento, o Ebanx atua em 15 países da região e tem dedicado um grande foco para a sua operação no México.

A startup ainda afirmou que vai trabalhar em conjunto com operadoras locais de finanças, para ajudar nas transações de pagamentos via plataformas populares nos países. As empresas Instant EFT by OZOW, da África do Sul, M-Pesa, do Quênia, e USSD, da Nigéria, farão parte das parcerias em pagamentos digitais.

“A economia digital da África em rápido crescimento está apenas começando e está projetada para crescer ainda mais e se consolidar nas próximas décadas. Ao lado de atores globais, o Ebanx será um catalisador dos muitos benefícios de uma economia digital acelerada”, explica Del Valle.