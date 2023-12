Lentidão e apps travados: o que aconteceu com o iOS 17 da Apple?

O iOS 17 foi lançado em setembro deste ano logo após o evento mais esperado da empresa: o lançamento do novo iPhone. Mas, ao contrário da maioria das atualizações de sistema operacional da Apple, a nova versão não está agradando os usuários da marca. Seja no novo iPhone 15 ou em outros aparelhos compatíveis com o software, as reclamações de travamento, lentidão e superaquecimento inundaram as redes em todo o mundo.

A empresa atualizou o iOS 17 nesta segunda-feira, 11, trazendo a versão 17.2. A Apple anunciou o sistema pela primeira vez em junho, durante a Worldwide Developers Conference (WWDC). A promessa era trazer para esse novo sistema operacional ferramentas de maior conectividade com outros iPhones e com aplicativos da própria empresa. A marca lançou no novo sistema operacional, por exemplo, um recurso para compartilhar contatos por aproximação de dois celulares da empresa.

Essas ferramentas, porém, não foram suficientes para que os usuários ficassem satisfeitos com o sistema operacional. A principal queixa é de que o celular está travando durante as atividades dos aplicativos. Uma das características que mais “orgulhavam” os fãs do celular — e que rendia piadas com os rivais — era a suavidade com que o sistema operacional funcionava nos aparelhos da Apple. No iOS 17, a lua de mel parece ter acabado.

Vários usuários relatam problemas, principalmente ao utilizar o teclado. Digitar mensagens é, agora, um processo mais lento, de acordo com usuários, e animação de letras acima do teclado também tem travado ao longo das conversas em apps ou redes sociais.

O teclado é um dos pontos que a Apple buscou melhorar nesse novo sistema. A empresa prometeu deixar a correção automática mais precisa com a nova atualização, já que o novo sistema vai aprender à medida que o usuário digita. Não se sabe se foi a atualização com essa ferramenta que causou uma lentidão na hora de usar o teclado.

Outra situação encontrada por donos de iPhone também é relacionada à lentidão do sistema operacional. Muitos usuários relataram que ao acionar o modo economia de energia, o celular automaticamente fica mais lento para abrir aplicativos, digitar ou mesmo no funcionamento da câmera.

Além disso, o iPhone tem enfrentado um problema de superaquecimento com o uso de alguns aplicativos ou quando está conectado ao carregador — o problema foi observado principalmente no iPhone 15, mas outros usuários também relataram a questão. A Apple afirmou que já liberou uma atualização para corrigir o bug que causava o superaquecimento.

Procurada pela reportagem, a Apple não quis comentar sobre os relatos de usuários ou sobre a atualização do iOS 17. Em seu site, a companhia afirma que “para a proteção de nossos clientes, a Apple não divulga, discute ou confirma problemas de segurança até que uma investigação tenha ocorrido e as correções ou versões estejam disponíveis.”

iOS 17.2

A nova atualização, que ficou disponível para os usuários nesta segunda, quer corrigir algumas das reclamações já percebidas pela empresa. De acordo com a descrição do iOS 17.2, a versão deve ajustar problemas de carregamento sem fio em alguns veículos e melhorias na conexão do AirDrop, ferramenta de compartilhamento por aproximação.

Além das correções, algumas ferramentas foram implementadas com o novo software. A principal delas é o aplicativo “Journal”, nativo da Apple e que será baixado automaticamente em todos os aparelhos com o iOS 17.2. O app é uma espécie de diário em que o usuário pode registrar memórias, reflexões e pensamentos direto no celular. Para isso, o app permite linkar uma série de elementos para cada nova “página” do diário: fotos, vídeos, geolocalização e músicas podem ser fixadas em cada novo registro.

Aplicativo "Journal" chega ao iPhone no iOS 17.2 Foto: Apple/Divulgação

A Apple também traz melhorias no software de câmera do iPhone com o iOS 17.2. Agora, todos os aparelhos compatíveis vão receber uma melhoria no sistema de armazenamento das imagens, para não sobrecarregar a memória do aparelho.

No caso específico dos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, o botão de ação, que ganhou personalização no lançamento deste ano, também ganha uma nova tarefa. Agora, ele poderá ser ativado para abrir uma página de tradução em tempo real de fala, uma ferramenta desenvolvida para auxiliar uma conversa ao vivo em que duas pessoas não falam o mesmo idioma. Esses modelos também vão receber compatibilidade com vídeo espacial.

Entre os modelos compatíveis com o iOS 16, versão anterior ao sistema operacional da Apple, o iPhone 8 e o iPhone X não têm suporte para o iOS 17. Para atualizar o software para a nova versão é necessário acessar a sessão de “Ajustes”, clicar no botão “Geral” e, em seguida, escolher a opção “Atualização de Software”.