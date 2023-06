Spotify tem ‘jogo da cobrinha’ escondido em playlists; saiba como jogar

Se você tinha um celular Nokia no fim dos anos 90, com certeza passou muito tempo vidrado na tela do telefone com o famoso ‘jogo da cobrinha’. Agora, é possível matar a saudade do jogo de uma forma diferente. O Spotify incluiu em seu aplicativo a opção ‘Coma essa playlist’ que permite ao usuário jogar enquanto ouve música.

'Jogo da Cobrinha' está escondido em playlists do Spotify Foto: Capitura de Tela/Spotify

Para jogar é preciso escolher uma playlist com 20 músicas ou mais e acessar o menu nos três pontinhos, ao lado do botão de baixar. No fim da lista, o usuário poderá encontrar a opção “Coma essa playlist” para abrir o jogo.

Nele, cada música da lista vira um pontinho a ser perseguido para aumentar a cobrinha. A cada ponto recolhido com sucesso a música muda para o próximo sucesso da playlist escolhida. A tela também muda de cor a cada novo disco transformado em pontinho.

A novidade, no entanto, ainda não está disponível para todos os usuários, o que vai acontecer de forma gradativa. No primeiro momento, apenas usuários do sistema iOS estão com acesso ao jogo.