19/9 Tem John, mas acabou

A gente disse que não ia ter lama, mas não disse que ia ser indolor. Para ver alguma (ou muitas) dessas atrações, você terá que desembolsar de R$ 45 a R$ 680

Ele transita entre o mundo pop e o seleto grupo de guitarristas de blues. É por esse e outros motivos que John Mayer foi um dos únicos shows internacionais esgotados no intenso mês de setembro. Recuperado da cirurgia nas cordas vocais, ele traz a turnê do álbum 'Born and Raised' (apesar de ter lançado em agosto 'Paradise Valley', que segue a linha mais folk e Americana do disco anterior). E canta, claro, 'Your Body Is a Wonderland'. Arena Anhembi (35.000 lug). Av. Prof. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. 5ª (19). 20h45 (abertura: 17h). Ingressos esgotados.

20/9 - Senta, que lá vem história - parte 3 Banda que conquista desde os metaleiros mais extremos aos novos roqueiros, o Iron Maiden traz a 'Maiden England Tour' a São Paulo. A turnê é o terceiro capítulo da 'história' do Iron Maiden, que começou com as apresentações 'The Early Days' e 'Somewhere In Time'. Baseado nas gravações de mesmo nome (em VHS!) de 1988, o show recria a apresentação com canções como 'Aces High' e 'Run To The Hills'. A abertura é das bandas Slayer e Ghost. Arena Anhembi (35.000 lug). Av. Prof. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. 6ª (20), 18h. R$ 130/R$ 450.

ENQUANTO ISSO, NO BACKSTAGE

A grandiosidade de Beyoncé se dá até nos bastidores: a diva pede três camarins exclusivos para ela, além dos da equipe e banda. Um serve como lounge, outro para cabelo e maquiagem e o terceiro apenas para suas roupas.

Um dos camarins de Bruce Springsteen é apenas para o silêncio e meditação: o Quiet Room. O americano também pediu talheres biodegradáveis.

Tem o mundo todo no backstage do Matchbox Twenty: de vinho branco da Nova Zelândia a comidas típicas brasileiras, indianas, tailandesas, mexicanas, japonesas e chinesas.

John Mayer pediu uma variedade de comidas vegetarianas para sua equipe, mas ele mesmo escolheu hambúrgueres, panquecas , waffles e outras opções não tão saudáveis.

Bon Jovi pode ser um astro do rock, mas sua banda não foi exigente. O camarim do grupo americano tem pedidos simples como água apenas em garrafas plásticas e café extra forte