4 voos nacionais registram atrasos no início da tarde A situação nos aeroportos do País é de tranquilidade no início da tarde deste domingo. Conforme informações do site da Infraero, atualizadas até as 14h, dos 924 voos domésticos apenas 4 estavam atrasados na última hora, ou 0,4% do total. Desde a meia-noite de hoje, 54 voos tiveram partidas com atraso (5,8%) e os cancelamentos somam 27 voos ou 2,9% do total.