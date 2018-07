Acesso ao Aeroporto de Guarulhos continua interditado

A Tropa de Choque e policiais federais montaram um bloqueio no Terminal 4, para prevenir uma eventual invasão de manifestantes.

A reportagem ouviu, no sistema de alto-falante, a administração do aeroporto recomendar que as pessoas fiquem longe das portas, por questão de segurança. Diversos policiais estão no local. Ônibus e táxis não conseguiam sair do aeroporto. Os coletivos da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) rumo ao Tatuapé, na zona leste da capital, também estavam impedidos de sair. O aeroporto estava cheio. (

Na Via Dutra, manifestantes saquearam veículos: um carro, um furgão e um caminhão dos Correios já foram roubados, além de outros caminhões. Foram levados celulares, remédios, frascos, travesseiro, cobertores, entre outras coisas. Depois de passarem um tempo apenas observando, os policiais rodoviários dispararam tiros para o alto.