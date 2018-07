Acidente no interior do Paraná provoca oito mortes Um acidente frontal entre um veículo Gol e um Uno, ambos com placas de Quedas do Iguaçu; no quilômetro 55, na rodovia PR-473, próximo ao entroncamento com a rodovia PR-484, em Quedas do Iguaçu (428 quilômetros de Curitiba) na madrugada de domingo (21), deixou oito mortos e outros quatro feridos em estado grave com idades entre 15 e 23 anos. Eles foram levados para o Hospital Municipal. Os condutores dos dois carros, Jocemar Pícole, 23, que dirigia o Uno, que seguia de Quedas do Iguaçu para Salto Osório e Aldair dos Santos, 21, que conduzia o Gol no sentido contrário morreram na hora.