A batida entre um caminhão de refrigerantes e outro que transportava cimento não deixou feridos, ainda segundo a PRF.

Outro acidente ocorrido por volta das 11h10 deste sábado deixou cinco vítimas graves na BR-040. De acordo com a Polícia Rodoviária, a colisão envolveu quatro veículos e a pista estava bloqueada nas proximidades do km 568, sentido Belo Horizonte, no horário acima.