Ações europeias caem com menor expectativa sobre BCE As principais ações europeias caíram nesta segunda-feira, sob o peso do enfraquecimento no setor bancário, com o Banco Central Europeu (BCE) e o Ministério das Finanças da Alemanha esvaziando o otimismo de que a autoridade monetária poderia limitar os "yields" de bônus de países periféricos, em um esforço para conter a crise da dívida da zona do euro.