Acusado de golpes no Nordeste é preso em Sergipe

Marcelo Araújo Silveira Filho foi preso por agentes do Departamento de Defraudações e Combate à Pirataria quando chegava de viagem do Rio de Janeiro e se dirigia para uma casa alugada no bairro Atalaia. As investigações tiveram o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol).

O preso contava com o apoio de comparsas que emprestavam as suas imagens para retirar os carros financiados dos estabelecimentos comerciais. Ele escolhia o tipo de veículo, montava a documentação falsa, mantinha contato com as concessionárias, recrutava os ''laranjas'' e chegou até a negociar os veículos frutos dos golpes. A quadrilha começou a ser desarticulada em abril deste ano com a prisão de três integrantes em Maceió.

Marcelo é foragido da Justiça do Estado do Ceará desde o ano de 2002. O suspeito foi indiciado pelos crimes de estelionato e falsificação e uso de documentos falsos. A polícia também investiga a participação dele em crimes de pistolagem.