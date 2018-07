Acusado de matar João Hélio está desaparecido, diz MP

Coordenador da organização não-governamental (ONG) Projeto Legal, o advogado Carlos Nicodemos disse que protocolou no sábado um pedido para que o MP ouvisse o jovem e os pais dele. De acordo com Nicodemos, dois promotores receberam a petição e indeferiram o depoimento. Eles alegaram que o rapaz se encontra no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM), já prestou depoimento à Justiça e que o caso deveria ser apreciado pelas promotoras.

"Se desde sábado eu tento fazer com que o MP escute as razões do jovem e dos pais para a inclusão no programa de proteção, como as promotoras alegam agora que ele está em local incerto?", questionou o advogado.

O jovem foi liberado no último dia 10, pouco depois de completar a maioridade. Ele foi incluído no programa de proteção da Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH) com o argumento de que era ameaçado de morte, e ontem, o MP deu entrada em um pedido de anulação da inclusão do jovem no PPCAAM. Segundo o MP, se o pedido de anulação for aceito pelo juiz, o órgão entrará com um mandado de busca e apreensão para saber o paradeiro do rapaz.