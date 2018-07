Acusado de tráfico do Rio é preso em SP

Com a informação de que um carioca conhecido como Canelão estaria na casa com armas e drogas, os policiais fizeram uma pesquisa e descobriram ser ele um traficante pertencente à facção criminosa Comando Vermelho (CV). Segundo informações do governo do Rio de Janeiro, Silva teria brigado pelo controle do tráfico de drogas da favela da Rocinha com o bandido conhecido como Nem, pertencente à facção criminosa Amigo dos Amigos (ADA). Nem ganhou a disputa e Canelão fugiu para não ser morto.

Ao chegarem na residência em duas viaturas os Pms viram que uma pessoa tentava fugir pelo telhado. Ao ver que estava cercada e visível, ela voltou para a casa. Ao entrarem na moradia encontraram Silva deitado com as mãos na cabeça. Ele apresentou um R.G falso, mas uma procuração para um advogado revelou ser ele o foragido da Justiça.

O tenente Virgílio Corrêa, da Rota, contou que não houve resistência e nenhuma droga ou arma foi encontrada no local. "Ele disse que não estava no crime e sobrevivia fazendo bicos. Pelo ambiente simples parecia mesmo que ele não possuía maiores recursos", relatou Corrêa. Canelão afirmou que para entrar para a criminalidade em São Paulo teria que avisar de sua chegada a traficantes locais, mas não o fez com medo de ser morto. Ele viveria há dois na capital paulista. Silva deve ser transferido para o Rio de Janeiro. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial (DP) de Diadema.