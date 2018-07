Acusados de matar paciente são condenados Os seis acusados pela morte por maus-tratos do portador de transtorno mental Damião Ximenes Lopes, na casa de repouso Guararapes, foram condenados a seis anos de prisão. O crime aconteceu em 4 de outubro de 1999, em Sobral. Internado para tratamento de esquizofrenia, Damião foi encontrado por familiares com as mãos amarradas, sangrando e cheio de hematomas. O caso teve repercussão internacional.