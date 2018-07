Adolescente é detido por atear fogo em 3 hectares no MT Um adolescente de 13 anos foi detido hoje acusado de atear fogo em quase três hectares de uma área particular, em perímetro urbano em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Militar Ambiental, o fogo atingiu a área de vegetação do Lar Mãe Mariana, no bairro Estrela do Sul, matando animais silvestres como gambá e preá, além de destruir árvores de grande porte, caso das aroeiras. Vizinhos informaram que viram o momento em que o jovem ateou fogo na vegetação que, devido ao tempo seco, se espalhou rapidamente. O fogo foi contido pelos próprios moradores, que também detiveram o rapaz até que a polícia chegasse ao local.