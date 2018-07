Advogados de suspeitos recebem inquérito do caso Eliza Os advogados de defesa do caso Eliza Samudio receberam na noite de ontem as cópias do inquérito policial. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, agora os advogados estudam as mais de 800 páginas do processo, que foram enumeradas e entregues a cada um dos defensores dos suspeitos de envolvimento no desaparecimento e suposta morte da modelo e ex-amante do goleiro do Flamengo Bruno Fernandes Souza.