Aeroporto de Guarulhos tem situação tranquila no feriado Os passageiros encontraram uma situação tranquila e com um número reduzido de voos em atraso no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, até o início da noite desta quinta-feira, 19. De acordo com o boletim mais recente divulgado pela GRU Airport, da zero hora às 18 horas deste feriado de Corpus Christi foram registradas 246 decolagens e apenas 11 voos com atrasos superiores a 30 minutos.