Aeroportos de São Paulo operam por instrumentos Os aeroportos de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, operam por instrumentos nesta manhã, por conta do mau tempo. De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), até as 9 horas, o Aeroporto de Congonhas contabilizou 13 vôos cancelados (26,5%) e um com atraso superior a meia hora (2%), entre os 49 previstos. No Aeroporto Internacional de Cumbica, seis dos 57 vôos programados tiveram atrasos (10,5%) e quatro foram suspensos (7%). Em todo o País, 23 vôos sofreram atrasos superiores a 30 minutos (4,6%) e 95 foram cancelados (19%) entre zero hora e as 9h, de um total de 500 operações programadas.