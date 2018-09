Aeroportos de São Paulo operam por instrumentos Os aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo, operavam na manhã de hoje com o auxílio de instrumentos, para pousos e decolagens, em razão das condições do tempo. Apesar disso, os vôos e a movimentação de passageiros não foram prejudicados, de acordo com a assessoria de imprensa da Infraero. Em Congonhas, das 6 horas, quando o aeroporto abriu, até 7 horas, dos 24 vôos previstos, um registrou atraso de uma hora ou mais e outro foi cancelado. Em Cumbica, onde o uso de aparelhos foi implantado às 4h55, entre a zero hora, na abertura do aeroporto, até 7 horas, dos 21 vôos programados, um teve atraso igual ou superior a uma hora e outro acabou cancelado.