Aeroportos têm atrasos em 3,7% dos voos Os aeroportos do Brasil registraram atrasos superiores a 30 minutos em 35 voos hoje primeiro dia de 2009. O índice equivale a 3,7% dos 941 voos programados para o período da 0h às 13 horas. Outros 160 voos acabaram cancelados (17%). Os dados são da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). No Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, dos 103 voos, 8 atrasaram (7,8%) e 9 foram suspensos (8,7%). O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, teve 1 atraso e 8 cancelamentos (7,2%) em 111 voos. O Galeão, no Rio, apresentou 6 atrasos em 87 voos. Não houve cancelamentos. Em Brasília, o Presidente Juscelino Kubitschek acumulou 2 atrasos (2,6%) e 6 cancelamentos (7,7%) em 78 voos.