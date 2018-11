Ainda com pedras, Rio-Santos tem tráfego em meia pista O tráfego na Rodovia Rio-Santos (BR-101) fluía por meia pista na manhã de hoje no quilômetro 455, ponto que havia sido liberado na tarde de ontem, localizado na região da cidade fluminense de Angra dos Reis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Denit) ainda estão no local para a remoção de fragmentos e explosão das pedras que rolaram para a pista na terça-feira. Ontem, a pedra maior, de cerca de 120 toneladas, foi dinamitada.