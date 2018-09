Alexandre Nardoni e Anna Carolina deixam prédio Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, que haviam se entregado à polícia por volta das 20h30, acabam de deixar o edifício onde residem os pais de Anna Carolina, em Guarulhos (SP). O casal deixou o prédio algemado. Alexandre foi o primeiro a ser colocado na parte traseira do carro da polícia, conhecido como guarda ladrão. Em seguida, em outro carro da polícia, Anna Carolina também foi colocada na parte traseira. Eles estão sendo encaminhados ao 9º Distrito Policial, no Carandiru, na zona norte da capital paulista, onde serão notificados oficialmente da prisão preventiva. Três viaturas do Grupo de Operações Especiais (GOE) estão fazendo a escolta do casal. Do 9º Distrito Policial, Alexandre Nardoni e Anna Carolina serão encaminhados para o Instituto Médico Legal, onde serão realizados exames de corpo de delito e cada um será encaminhado a uma carceragem. Abatido, o pai de Anna Carolina Jatobá acompanhou a prisão da filha e falou rapidamente com os jornalistas. "As últimas palavras que falei com minha filha foi que eu a amo. Ela entrou no camburão com a certeza de que é inocente. A polícia prendeu dois inocentes", desabafou.