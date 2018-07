Anchieta-Imigrantes receberá 500 mil carros no carnaval

As rodovias Anchieta e dos Imigrantes - principais ligações do planalto paulista com a Baixada Santista - devem receber um fluxo de 400 a 500 mil veículos no sentido litoral neste período. A contagem será iniciada às 0h de quinta-feira, 16, e finalizada às 23h59 de terça-feira, 21, último dia de Carnaval.

Com o objetivo de assegurar a melhor fluidez e a segurança dos motoristas, serão montadas operações especiais durante os períodos de pico de tráfego. Na sexta-feira, a partir das 13h, e durante todo o sábado, será implantada a Operação Descida 7x3, com as duas pistas da Anchieta e a pista nova da Imigrantes operando no sentido litoral. Nesse caso, a subida dos motoristas para a capital será feita apenas pela rodovia dos Imigrantes.

Para facilitar o retorno a São Paulo, a partir das 17h de segunda-feira até 21 horas de quarta-feira, a Ecovias manterá a Operação Subida 2x8, com as duas pistas da Imigrantes e a pista norte da Anchieta funcionando no sentido São Paulo. Nessa operação, a descida dos usuários para a Baixada Santista acontecerá somente pela Anchieta.

As operações especiais com inversão de sentido das pistas são válidas apenas no trecho de serra - entre o km 40 e km 55 de Anchieta e Imigrantes - e poderão sofrer alterações de acordo com o volume de tráfego.