Anhangüera e Bandeirantes têm pontos de lentidão Há quatro pontos de congestionamento no sistema Autoban, concessionária que administra as rodovias Anhangüera e Bandeirantes, que ligam São Paulo ao interior do Estado. Na Bandeirantes, segundo o site da Autoban, o congestionamento é verificado no km 48 da pista que dá acesso à capital, na altura de Jundiaí. O tempo e a visibilidade são bons no local. A concessionária alerta, no entanto, que é proibido o tráfego de caminhões dos km 48 ao 24 das 14 às 22 horas e que a alternativa é a utilização da Rodovia Anhangüera. Já na Anhangüera, o tráfego merece atenção por conta de um desvio no km 121 (cidade de Americana) da pista em direção ao interior em função de obras de melhoria na rodovia. Também nessa rodovia há problemas de circulação nos dois sentidos (km 95 e 96) na altura de Campinas. O tempo e a visibilidade são bons nesses locais.