Apesar de plano nos EUA, bolsas caem na Ásia e Europa

As bolsas de valores na Europa e Ásia apresentaram queda nesta segunda-feira, apesar do anúncio do acordo sobre o plano de US$ 700 bilhões (cerca de R$ 1,3 trilhão) para resgatar o setor financeiro americano. Os mercados também reagiram à nacionalização parcial do grupo belga Fortis e ao anúncio da nacionalização do banco britânico Bradford & Bingley. No início da manhã, o governo britânico confirmou que está tomando o controle da carteira de hipotecas do banco - enquanto a área de poupança e as agências serão compradas pelo Santander, da Espanha. "A notícia de que parte do Bradford & Bingley está sendo nacionalizada não está ajudando e há uma sensação de que ainda há muitas notícias ruins ainda por vir", disse Peter Dixon, economista do banco Commerzbank. Todas as principais bolsas européias registraram quedas acentuadas pela manhã, com o índice FTSE 100 em baixa de 2,5% em Londres e o Dax da bolsa de Frankfurt caindo 2,8%. Ásia Na Ásia, a bolsa de Tóquio fechou em baixa de 1,3%. A bolsa de Hong Kong também encerrou o pregão em baixa de 4%. Segundo analistas, os investidores asiáticos estão cautelosos. "Os investidores querem esperar para ver como o plano americano vai funcionar", disse Yukio Takahashi, analista de mercados da empresa Shinko Securities. "Eles ainda não puderam julgar (o plano)." A notícia do pacote americano, no entanto, parece ter impulsionado o dólar, que subiu fortemente em relação à libra e ao euro. No começo das negociações desta segunda-feira na Europa, o euro havia perdido 1,8% em relação ao dólar, enquanto a libra caiu 1,9%. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.