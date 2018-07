Após invasão, médicos pedem demissão da UPA do Alemão

A secretaria ainda está fazendo levantamento do prejuízo causado, mas ele falou que foram destruídos computadores, aparelhos de televisão, mesas e cadeiras. Ainda segundo o secretário, os pacientes internados na UPA foram transferidos para os Hospitais Souza Aguiar, Getúlio Vargas e Miguel Couto.

Ele também negou que a invasão da unidade tenha ocorrido em protesto por problemas no atendimento do rapaz de 21 anos, baleado durante a manifestação e que foi socorrido na UPA antes de ser transferido para o Hospital Getúlio Vargas. "Foi um ato de vandalismo e cabe à Secretaria de Segurança fazer as investigações. À Secretaria de Saúde cabe recompor a equipe o mais rápido possível", afirmou.