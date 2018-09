Após morte de prefeito, Restinga-SP tem 3 dias de luto

No acidente, o funcionário público Celso Cordeiro, de 40 anos, também morreu. Ambos não usavam o cinto de segurança. Belão voltava para casa, de um rancho no Estado de Minas Gerais, onde esteve reunido com parentes e amigos. A cidade está em luto oficial de três dias.

Ferracioli e Cordeiro foram lançados para fora do veículo durante a capotagem. Houve o socorro, mas os dois morreram a caminho do hospital. Com a morte do prefeito, o vice Evanildo Donizete Montagnini (PSC) assumiu o cargo.

Ferracioli iniciou na vida política em 1976, sendo eleito vereador. Foi eleito vice-prefeito em 1982. Em 1988, foi eleito prefeito pela primeira vez. Voltou ao cargo após eleições em 1996 e 2000, além da última, em 2008.