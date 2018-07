Após mortes, parede de fábrica será escorada em Sorocaba

A parte que desabou, com dez metros de altura e quarenta de extensão, atingiu quatro carros e uma moto - veículos em que estavam as vítimas. Um homem que estava num dos veículos foi retirado com vida e se recupera dos ferimentos. De acordo com a construtora Fonseca e Mercadante, responsável pela obra, uma vistoria técnica realizada na última sexta-feira constatou que as paredes remanescentes não correm risco de ruir. O escoramento será feito como medida de segurança "para atender exigências das autoridades", segundo a empresa. Com o projeto, será apresentado um cronograma para execução. A área do desabamento será fechada com tapumes - a rua permanece interditada.

Reconstrução

O Ministério Público Estadual vai exigir a reconstrução da parede que desabou. A promotoria de Sorocaba abriu procedimento preliminar para apurar responsabilidades pelo acidente. O MPE quer saber se o prédio tombado recebia manutenção. O uso do imóvel foi condicionado à manutenção das fachadas originais. A fábrica Santo Antônio compunha com a Nossa Senhora da Ponte, construída em 1881, um dos principais conjuntos arquitetônico do ciclo têxtil paulista. O prédio mais antigo, que é vizinho, também está sendo restaurado para abrigar o shopping.