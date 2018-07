Aposentada é esfaqueada ao reagir a assalto no Rio A aposentada Orlir Martins Dias, de 62 anos, foi esfaqueada no pescoço, no início da madrugada deste sábado, dia 25, dentro de casa, na rua João Luso, no bairro Barata, região do Realengo, na zona oeste do Rio, por um criminoso identificado como Cláudio Luiz, usuário de drogas e morador da mesma rua.