Aposta do Maranhão acerta Quina e leva R$ 454 mil Um apostador do Maranhão acertou as dezenas da faixa principal do concurso 3.037 da Quina realizado na noite de hoje (05/11) no município de Realeza (PR). O ganhador receberá um prêmio de R$ 454.171,41. A quadra saiu para 95 apostadores (prêmio de R$ 3.414,82) e o terno, para 5.800 apostadores (prêmio de R$ 79,90). A estimativa de premiação para o próximo concurso, que ocorre amanhã (06/11), é de R$ 400 mil. Os números sorteados foram: 05 - 22 - 28 - 64 - 80. (AE)