Apostas na Mega-Sena da Virada acabam segunda-feira

O sorteio será realizado no estúdio da Rede Globo, em São Paulo, e transmitido ao vivo a partir das 20 horas do dia 31. A Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina, da quadra, e assim por diante.

A probabilidade de um jogador ser premiado com uma aposta simples de seis números (no valor de R$ 2) é de uma em 50 milhões. No entanto, a pequena chance de acerto não afastou os jogadores. Até quarta-feira, a Caixa havia registrado 129 milhões de apostas. Com um prêmio de R$ 230 milhões, o ganhador poderá adquirir quase 2 mil carros de luxo ou 460 imóveis de R$ 500 mil cada. Caso aplique todo o dinheiro numa caderneta de poupança, o ganhador poderá obter mais de R$ 982 mil em rendimentos mensais.

Os dez números mais sorteados na Mega-Sena, desde a sua criação, são: 5 (contemplado 177 vezes); 33 (163 vezes); 54 (162 vezes); 51 (161 vezes); 43 (160 vezes); 53 (160 vezes); 4 (159 vezes); 24 (158 vezes); 29 (158 vezes) e 17 (157 vezes). O número 10 foi sorteado em dois concursos de Mega da Virada - em 2009 e 2010.