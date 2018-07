Apresentadora Ana Maria Braga é internada no Rio A apresentadora da TV Globo Ana Maria Braga foi internada na madrugada de hoje no Hospital Barra D''Or, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após sentir fortes dores no estômago, segundo sua assessoria. A apresentadora teve um mal estar ao acordar durante a madrugada e foi levada para o hospital, onde passa por exames. De acordo com a assessoria, ela deve receber alta ainda hoje. O programa de Ana Maria, o "Mais Você", que é transmitido ao vivo, foi reprisado e ela deve voltar ao trabalho amanhã, informou a assessoria.