Arte em revista: Museu Van Gogh compra uma das primeiras obras do pintor

O museu Van Gogh, de Amsterdã, adquiriu por 1,5 milhão de euros um dos primeiros quadros do mestre holandês, a tela Pollard Willow (Salgueiro Podado, em tradução livre).

Com a aquisição, o museu torna ainda mais completo o acervo do pintor.

O boletim semanal de artes da BBC traz ainda um espetáculo de dança para celebrar a amizade entre Marrocos e a Coreia do Sul e retratos feitos por um dos maiores fotógrafos vivos iranianos do povo do país.

O Arte em revista mostra, também, a montagem A Tempestade, de William Shakespeare, por um grupo de Bangladesh, para o torneio Globe to Globe.