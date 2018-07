Articulista é condenado por ofensa a indígenas em MS A Justiça condenou o advogado e articulista Isaac Duarte de Barros Júnior a dois anos de reclusão pelo crime de racismo contra etnia indígena. Ele escreveu um artigo, publicado no jornal O Progresso, em dezembro de 2008, com termos ofensivos aos indígenas da região. A sentença, dada no último dia 6 de julho, é inédita em Mato Grosso do Sul, Estado com a segunda maior população indígena do País.