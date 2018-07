Artista plástica é morta pelo marido em São Paulo A artista plástica Hiromi Sato, de 57 anos, foi encontrada morta na madrugada desta segunda-feira, 22. Seu corpo tinha hematomas e outros sinais de espancamento. O crime aconteceu sábado, em um apartamento da Rua Pará, em Higienópolis, no centro de São Paulo, onde há três anos ela vivia com o advogado Sérgio Brasil Gadelha, de 74 anos que acabou preso em flagrante. Gadelha confessou ter matado sua mulher e está preso preventivamente. Ele responderá por homicídio qualificado por motivo fútil (ciúmes). O crime foi registrado no 78.º Distrito Policial. Ricardo Giuliano Preza é o delegado responsável pelo caso. O corpo de Hiromi aguarda a perícia do Instituto Médico Legal (IML).