Aspirante da PM morre em treino de mergulho na BA O aspirante da Polícia Militar (PM) Uelber Costa do Sacramento foi encontrado morto ontem no fundo da piscina, após término do treinamento de mergulho em Jequié, na Bahia. Segundo nota da corporação, depois que a aula de Instrução de Mergulho Autônomo terminou, no Jequié Tênis Clube, Sacramento foi encontrado de bruços, desmaiado na parte rasa da piscina. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral Prado Valadares. A causa da morte ainda não foi identificada. O Comandante Geral da Corporação, Coronel Nilton Régis Mascarenhas, por meio do Comando de Operações de Bombeiros Militares, determinou a instauração de Inquérito Policial Militar.