Assédio da imprensa incomoda família de Cabo Bruno A autorização da Justiça que permitiu Florisvaldo de Oliveira, o Cabo Bruno, deixar a prisão na quinta-feira mudou a rotina da família. De acordo com sua mulher, representantes da imprensa de todo o País estiveram na porta de sua casa, em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba no Estado de São Paulo, para tentar uma entrevista com o ex-policial militar, que ainda não falou com jornalistas.