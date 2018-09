Assembleia de MG aprova menor proteção a mata seca

Com uma área remanescente de 16,1 mil quilômetros quadrados (48% do total), de acordo com o Instituto Estadual de Florestas (IEF), a mata seca foi incluída na área de preservação da vegetação nativa da mata atlântica pelo decreto federal 6.660, de 2008. O decreto proíbe o desmatamento de florestas nativas do bioma a não ser por motivo de utilidade pública e interesse social. O projeto de lei 4.057, de 2009 - aprovado por 45 votos a favor e apenas um contra - permite o desmatamento de até 70% da área coberta pela vegetação, como prevê a legislação estadual, mais permissiva. Para virar lei, o projeto precisa ser sancionado pelo governador Antonio Anastasia (PSDB).

O superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Minas, Alison José Coutinho, observou que em caso de concorrência com a legislação federal, os Estados podem adotar leis específicas para seu território, desde que sejam mais restritivas que a lei geral. "O que se está propondo flexibiliza muito mais do é determinado pela lei federal. Aí eu fico preocupado, evidentemente." Coutinho destacou a relevância ambiental da mata seca e avalia que, se sancionada, a lei será alvo de ações de inconstitucionalidade.

Para o diretor da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, trata-se de um "atentado". "É uma provocação para poder alargar esses limites da exploração da natureza." Na pesquisa da fundação divulgada em maio, Minas figura como o Estado campeão em desmatamento de mata atlântica, entre 2008 e maio de 2010, com 12,5 mil hectares suprimidos de um total de 20,8 mil hectares. A principal causa apontada para o desmatamento foi a transformação da mata em carvão para abastecer a indústria siderúrgica do Estado.

Procurado, o deputado estadual Gil Pereira (PP), autor do projeto, não foi localizado hoje. Em seu gabinete, a informação era que ele estava em visita "às bases" e não poderia ser contatado por telefone.