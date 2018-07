Assista na TV

Assalt On The 13th Precint. (Eua, 2006.) Dir. de Jean-François Richet, com Ethan Hawke, Laurence Fishburne, Maria Bello.

Em 1976 – há 40 anos –, John Carpenter fez um filme sobre policiais que precisam defender sua delegacia, prestes a ser desativada, do ataque de criminosos que querem libertar seu chefe. A história lembra a premissa de westerns clássicos de Howard Hawks (Onde Começa o Inferno, Eldorado) e a intenção de Carpenter era mesmo mostrar proximidade dos gêneros tradicionais de Hollywood. Exatamente 30 anos depois o francês Richet refez o filme de Carpenter, e carregando na violência. Na véspera do ano-novo, numa Detroit congelada pela neve, Ethan Hawke tem de organizar a resistência para impedir que os capangas de Larry Fishburne o tirem da cadeia. Richet é um diretor francês B que rege a ação pela cartilha norte-americana. Não é nenhum Jean-Pierre Melville, mas tem força.

Telecine Action, 10h35. Reprise, colorido, 120 min.

Mais Forte Que o Mundo

(Brasil, 2016.) Dir. de Afonso Poyart, com José Loreto, Cléo Pires, Jackson Antunes, Rômulo Arantes Neto.

A história de Zé Aldo rende um filme muito bem feito e interpretado. Mais que com os outros, ele luta consigo mesmo, e o fantasma do pai. Estendida, a versão de cinema vai virar série de TV.

Telecine Premium, 17h10. Reprise, colorido, 107 min.

A Família Bélier

La Famille Bélier. (França, 2014.). Dir. De Eric Lartigau, Com François Damiens, Karin Viard, Louane Emera.

Na família Bélier, todos são surdos, menos a filha, que fica dividida na hora de seguir seu sonho de virar cantora. Um filme belo e emocionante. Difícil não se envolver.

Telecine Touch, 22h. Reprise, colorido, 106 Min.

Streaming

POLICIAL

‘Dirk Gently’

Baseada num livro de Douglas Adams, esta série acompanha um detetive que usa métodos pouco convencionais para solucionar seus mistérios. Conta com Elijah Wood, o eterno Frodo, no elenco.

Netflix, 2016, 42 min.

COMÉDIA

‘Véspera de Natal’

Acompanha o drama de pessoas presas dentro de elevadores na véspera de Natal. Apesar de algumas histórias ruins, diverte.

ITUNES, 2015, 95 min.

BIOGRAFIA

‘Milk’

Cinebiografia de Harvey Milk, político norte-americano que assumiu sua homossexualidade publicamente nos anos 70. Emociona e tem Sean Penn inspirado.

Amazon Prime Video, 2008, 128 min

Matheus Mans

DVD

ÚLTIMOS DIAS NO DESERTO

EUA, 2016. Dir. de Rodrigo García. Focus R$ 39,90

Ewan McGregor interpreta Jesus no longa do filho do escritor Gabriel García Márquez. A história reconstitui o período em que Cristo esteve no deserto e sofreu a tentação. O diretor especula sobre o sagrado e o profano e, com o ator, humaniza seu personagem.

Crianças

ANIMAÇÃO

Operação Big Hero

Relações familiares na história do garoto que ingressa na vida adulta apadrinhado pelo robô inflável que herdou do irmão. Quando seu mundo está desmoronando... Olha o spoiler.

Telecine Fun, 19h55. Colorido, 102 min.